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В России ведется подготовка к контакту с Трампом

Рябков сообщил, что контакт Путина и Трампа пока не согласован
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MFA Russia/Global Look Press

Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласован, но в РФ ведется подготовка к этому. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Подготовка внутренняя продолжается. Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», — сказал он.

Рябков отметил, что в данный момент существует небольшое окно возможностей для договоренностей с новой администрацией США.

Однако замглавы МИД РФ считает, что период отношений России и США после прихода Трампа будет отличаться значительной степенью непредсказуемости.

20 января Трамп официально вступил в должность президента. После церемонии инаугурации он встретился с журналистами в Белом доме и рассказал, что уже «очень скоро» может провести телефонный разговор с Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации.

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