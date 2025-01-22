В МИД РФ высказались об отношениях с США при Трампе

Период отношений России и США после инаугурации Дональда Трампа будет отличаться значительной степенью непредсказуемости. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию во время выступления в Институте США и Канады имени академика Г. А. Арбатова.

«Я думаю, что предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости», — сказал замглавы МИД РФ.

20 января 2025 года Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре прошлого года, официально вступил в должность главы государства. После церемонии инаугурации он встретился с журналистами в Белом доме и рассказал, что уже «очень скоро» может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В тот же день российский лидер принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. На встрече он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и готова к взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее Трамп назвал Путина умным лидером.