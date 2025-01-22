Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались об отношениях с США при Трампе

Рябков: отношения с США после инаугурации Трампа будут непредсказуемыми
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Период отношений России и США после инаугурации Дональда Трампа будет отличаться значительной степенью непредсказуемости. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию во время выступления в Институте США и Канады имени академика Г. А. Арбатова.

«Я думаю, что предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости», — сказал замглавы МИД РФ.

20 января 2025 года Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре прошлого года, официально вступил в должность главы государства. После церемонии инаугурации он встретился с журналистами в Белом доме и рассказал, что уже «очень скоро» может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В тот же день российский лидер принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. На встрече он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и готова к взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее Трамп назвал Путина умным лидером.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами