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В Госдуме не поверили словам Джонсона по поводу срыва переговоров России и Украины

Депутат Чепа не поверил в непричастность Джонсона к срыву переговоров РФ и Киева
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел, но сорвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. В беседе с News.ru он отметил, что в срыве мирного процесса в Турции принимала участие разведка Соединенного Королевства MI 6.

По словам депутата, трудно оспорить факт, что тогдашний премьер Британии препятствовал переговорам между сторонами.

«Для этого есть большое количество доказательств, заявлений, в том числе, коллег политических на Западе. Естественно, он, в том числе, сорвал [переговоры]. Они заинтересованы, как никто другой. MI6 принимает во всех таких вопросах самое коварное и самое подлое участие», — считает Чепа.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году, заявил, что у него не было намерения «препятствовать дипломатическим инициативам». Он также напомнил, что Лондон не отправил войска на Украину, поскольку его возможности «на тот момент были ограничены». В то же время экс-премьер напомнил, что Британия помогала Киеву оружием.

Ранее Джонсон назвал членство Украины в НАТО «моральным и стратегическим императивом».

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