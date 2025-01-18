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Турция готова стать посредником в переговорах по Украине

Фидан: Турция готова быть посредником при переговорах по украинскому конфликту
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Depositphotos

Турция готова возложить на себя посредническую миссию в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, трансляция выступления опубликована в X.

Фидан подчеркнул, что с первых дней военного конфликта на Украине Турция предлагала урегулирование мирным путем.

«Мы поддерживаем все инициативы в этом направлении. При возникновении соответствующих условий мы, как прежде, готовы возложить на себя посредническую роль», — сказал он.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В марте 2024-го газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в данном договоре. В него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.

Позже бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сообщила, что украинские власти решили выйти из Стамбульских соглашений с Москвой после консультаций с Вашингтоном.

Ранее Путин рассказал, почему Украина отказалась от стамбульских соглашений.

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