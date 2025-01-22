Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил США и Европу в контактах с Россией

Зеленский: США и Европа контактировали с российской разведкой
close
Heiko Becker/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил США и страны Европы в контактах с находящейся под санкциями Россией через разведывательные службы. Его заявление передает издание Liga.

«На уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года. Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать», — заявил он.

Зеленский отметил, что дипломатия с Россией якобы должна иметь такие же свойства изоляции, как и санкционная политика. При этом он не привел каких-либо примеров контактов Запада с Москвой.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично. По его словам, необходимо вернуться к прагматизму, а также продолжать задействовать все имеющиеся дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца всех программ помощи иностранным государствам, отметив, что Вашингтон потратил на Украину на $200 миллиардов больше, чем НАТО.

Ранее Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами