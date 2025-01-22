Зеленский обвинил США и Европу в контактах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил США и страны Европы в контактах с находящейся под санкциями Россией через разведывательные службы. Его заявление передает издание Liga.

«На уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года. Я не был на этой стороне и не поддерживал этого, но это не мне решать», — заявил он.

Зеленский отметил, что дипломатия с Россией якобы должна иметь такие же свойства изоляции, как и санкционная политика. При этом он не привел каких-либо примеров контактов Запада с Москвой.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично. По его словам, необходимо вернуться к прагматизму, а также продолжать задействовать все имеющиеся дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца всех программ помощи иностранным государствам, отметив, что Вашингтон потратил на Украину на $200 миллиардов больше, чем НАТО.

Ранее Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.