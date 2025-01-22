Госсекретарь США заявил о непубличности переговоров по Украине

Госсекретарь США заявил о непубличности переговоров между РФ и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной не будут проводиться публично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире канала ABC.

Рубио призвал вернуться к прагматизму и продолжать задействовать все дипломатические усилия для урегулирования этого военного конфликта.

«Война должна закончиться, и сделаем все возможное, чтобы это произошло, чтобы это было стабильно и устойчиво», — сказал он.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что его контакт с российским лидером Владимиром Путиным состоится «очень скоро». На данный момент Белый дом изучает вопрос поставок оружия Киеву.

Трамп также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «очень серьезно» говорил ему, что хотел бы достижения мира. Однако, отметил глава Белого дома, для танго нужны двое.

Ранее Трамп заявил, что попросил Си Цзиньпина содействовать урегулированию на Украине.