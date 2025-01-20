Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации президента США Дональда Трампа, который в своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

«Мы будем процветать, мы будем гордиться, мы будем сильными и мы победим, как никогда раньше», — такими были заключительные слова главы Белого дома, которого цитирует CNN.

Выступление Трампа продлилось около 30 минут. В своей речи он не упомянул конфликт на Украине, однако пообещал остановить все войны и принести новый дух единства в мир, «который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

До этого Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает CNN. Темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине: Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.