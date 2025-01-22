Зеленский поблагодарил Мерца за немецкую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой партии «Христианско-демократический союз», руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцем. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил Германию, все немецкое общество за неизменную поддержку нашего государства и людей», — написал он.

Зеленский добавил, что в ходе встречи стороны провели обсуждение о том, какие действия будут предприняты в дальнейшем для обеспечения «справедливого мира для Украины», а также глобальные вызовы и ситуация на фронте.

22 января Зеленский заявил, что европейские страны обязаны взять на себя содержание Вооруженных сил Украины, которые планируется увеличить до 1 миллиона человек, если Украину не примут в Североатлантический альянс.

В тот же день газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Авторы материала отметили, что заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным оказалось гораздо более сложной задачей, чем его представлял Трамп во время своей предвыборной кампании.

Ранее политолог заявил, что Зеленский «вымолил» столетний договор у Лондона.