Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский поблагодарил Мерца за немецкую поддержку Украины

Зеленский провел встречу с главой ХДС Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой партии «Христианско-демократический союз», руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцем. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил Германию, все немецкое общество за неизменную поддержку нашего государства и людей», — написал он.

Зеленский добавил, что в ходе встречи стороны провели обсуждение о том, какие действия будут предприняты в дальнейшем для обеспечения «справедливого мира для Украины», а также глобальные вызовы и ситуация на фронте.

22 января Зеленский заявил, что европейские страны обязаны взять на себя содержание Вооруженных сил Украины, которые планируется увеличить до 1 миллиона человек, если Украину не примут в Североатлантический альянс.

В тот же день газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. Авторы материала отметили, что заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным оказалось гораздо более сложной задачей, чем его представлял Трамп во время своей предвыборной кампании.

Ранее политолог заявил, что Зеленский «вымолил» столетний договор у Лондона.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами