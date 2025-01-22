Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Зеленский «вымолил» столетний договор у Лондона

Политолог Иванов: договор Лондона с Киевом носит пропагандистский характер
close
Gleb Garanich/Reuters

Соглашение о «столетнем партнерстве», заключенное между Лондоном и Киевом, носит в большей степени пропагандистский характер, причем с ориентацией на украинскую аудиторию. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, доцент РГСУ Андрей Иванов. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский «вымолил» договор у британцев.

«Если вчитаться в пункты соглашения, то можно увидеть отсутствие каких-то решающих мер. 3 миллиарда долларов на 100 лет и даже на год — разве много в нынешней ситуации? Всякие обещания проводить совместные исследования в области вооружений вообще не говорят ни о чем», — сказал Иванов.

На эти исследования, по его словам, может уйти не менее 20 лет. При этом современная Украина и без Британии имеет разработки в области вооружений, однако вынуждена выпрашивать оружие на Западе, поскольку собственная промышленность развалена, добавил эксперт.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее Зеленский назвал число миротворцев, необходимых для безопасности Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами