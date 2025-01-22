Политолог: Зеленский «вымолил» столетний договор у Лондона

Соглашение о «столетнем партнерстве», заключенное между Лондоном и Киевом, носит в большей степени пропагандистский характер, причем с ориентацией на украинскую аудиторию. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, доцент РГСУ Андрей Иванов. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский «вымолил» договор у британцев.

«Если вчитаться в пункты соглашения, то можно увидеть отсутствие каких-то решающих мер. 3 миллиарда долларов на 100 лет и даже на год — разве много в нынешней ситуации? Всякие обещания проводить совместные исследования в области вооружений вообще не говорят ни о чем», — сказал Иванов.

На эти исследования, по его словам, может уйти не менее 20 лет. При этом современная Украина и без Британии имеет разработки в области вооружений, однако вынуждена выпрашивать оружие на Западе, поскольку собственная промышленность развалена, добавил эксперт.

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы.

Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее Зеленский назвал число миротворцев, необходимых для безопасности Украины.