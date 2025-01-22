Зеленский потребовал от Европы содержать миллионную армию Украины

Европейские страны обязаны взять на себя содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планируется увеличить до 1 млн человек, если Украину не примут в Североатлантический альянс. Об этом заявил Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме, передает ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день украинская армия насчитывает порядка 800 тыс. человек. По мнению Зеленского, если у Украины не будет членства в НАТО, гарантий безопасности и иностранного контингента, то ВСУ необходимо увеличивать до миллиона человек.

«Миллионную армию нужно кормить, кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, давайте тогда все поддерживать эту армию», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что членство Украины в альянсе обойдется европейским странам дешевле того, чтобы содержать миллионную армию, на которую у Украины нет средств. Он также позитивно высказался об идее размещения на территории Украины западных войск.

«200 тыс. иностранных солдат — это минимум», — указал украинский лидер.

Также Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение ее вооруженных сил в пять раз.

Ранее Зеленский признал, что инициатива на востоке Украины принадлежит ВС РФ.