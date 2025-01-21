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На Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом

Журналистка Панченко: Зеленский должен показать Трампу, куда ушли деньги США
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Shannon Stapleton/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда были потрачены деньги американских налогоплательщиков. Так на странице в соцсети Х украинская журналистка Диана Панченко прокомментировала слова Зеленского о том, что при новом американском лидере появился шанс на достижение мира.

«Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги», — написала Панченко.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

В то же время президент США во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее эксперт раскрыл, как Трамп будет «торговать» Украиной с Россией

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