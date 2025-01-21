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Медведев на русском и китайском языках призвал вместе сделать мир лучше

Медведев на русском и китайском призвал всех делать мир лучше
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Софья Сандурская/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на русском и китайском языках написал призыв сделать мир лучше. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он назвал переговоры двух лидеров исчерпывающим комментарием к инаугурации президента США Дональда Трампа. По словам Медведева, диалог Путина и Си Цзиньпина стал доказательством многополярности современного мира, а также партнерства двух стран.

«И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», — написал Медведев.

В конце сообщения он призвал вместе сделать мир лучше и продублировал это предложение на китайском языке.

Во время сегодняшнего диалога лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина была затронута тематика отношений обеих стран с США.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин провел встречу с Трампом

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