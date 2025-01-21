Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения России и Китая с США

Во время сегодняшнего диалога лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина была затронута тематика отношений обеих стран с США. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Тематика отношений обеих стран с США была затронута. Упомянул, что председатель Си поделился оценками своего телефонного разговора с Трампом. В этом контексте лидеры обсудили некоторые вопросы, касающиеся развития контактов с США», — сказал он.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 21 января.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».

В свою очередь, Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что российские власти никогда не отказывались от диалога с США и всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с этой страной.

Ранее Лавров подтвердил готовность Путина вступить в переговоры с Трампом.