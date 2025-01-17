Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп и Си Цзиньпин договорились создать стратегический канал связи

«Синьхуа»: Си Цзиньпин и Трамп создадут канал связи для регулярных контактов
close
Gaelen Morse/Reuters

Китайский лидер Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы договорились создать стратегический канал связи. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

«Главы двух государств договорились установить стратегические каналы связи и поддерживать регулярные контакты по основным вопросам, представляющим взаимный интерес для КНР и США», — говорится в материале.

Также в тексте отмечается, что в ходе разговора Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. В том числе речь шла о событиях на Украине и ближневосточном конфликте.

17 января избранный президент США и китайский лидер провели телефонную беседу.

Впоследствии будущий хозяин Белого дома назвал разговор «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Как рассказал Трамп, они с Си Цзиньпином обсудили вопросы, касающиеся торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok. Избранный президент США добавил, что он и китайский лидер собираются сделать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

Ранее в китайском министерстве иностранных дел рассказали, кто будет представлять КНР на церемонии инаугурации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами