Трамп и Си Цзиньпин договорились создать стратегический канал связи

Китайский лидер Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы договорились создать стратегический канал связи. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

«Главы двух государств договорились установить стратегические каналы связи и поддерживать регулярные контакты по основным вопросам, представляющим взаимный интерес для КНР и США», — говорится в материале.

Также в тексте отмечается, что в ходе разговора Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. В том числе речь шла о событиях на Украине и ближневосточном конфликте.

17 января избранный президент США и китайский лидер провели телефонную беседу.

Впоследствии будущий хозяин Белого дома назвал разговор «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Как рассказал Трамп, они с Си Цзиньпином обсудили вопросы, касающиеся торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok. Избранный президент США добавил, что он и китайский лидер собираются сделать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

Ранее в китайском министерстве иностранных дел рассказали, кто будет представлять КНР на церемонии инаугурации Трампа.