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Си Цзиньпин и Путин начали переговоры по видеосвязи

Песков подтвердил данные ЦТК, что Си и Путин проводят встречу по видеосвязи

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводят встречу по видеосвязи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Подробности о теме переговоров не приводятся. О встрече также сообщало Центральное телевидение Китая. О будущем разговоре с Си Цзиньпином Путин рассказал еще 9 января.

Общаясь с журналистами в Белом доме после своей инаугурации, президент США Дональд Трамп говорил, что собирается «как можно быстрее» встретиться с российским коллегой.

17 января Си Цзиньпин провел встречу с Трампом. Стороны договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов. По словам американского лидера, разговор был «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Ранее Трамп раскрыл подробности о телефонной беседе с Си Цзиньпином.

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