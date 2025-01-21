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Лавров подтвердил готовность Путина вступить в переговоры с Трампом

Лавров: Трамп и Путин заявляли о готовности к переговорам, контакт возможен
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Evan Vucci/AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже обозначили готовность к проведению переговоров, контакт между ними возможен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает РИА Новости.

«Президент Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен», — сказал дипломат журналистам.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование на Украине. Республиканец неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.

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