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В РФ пока не получили конкретных предложений по переговорам Путина и Трампа

Ушаков: РФ не получала от США конкретных предложений по беседе Путина и Трампа

Москва пока не получала от Вашингтона никаких конкретных предложений по организации телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, власти видели сообщения СМИ о том, что новая администрация США готовится восстановить диалог с РФ на высшем уровне. Более того, появлялись новости о том, что Трамп уже поручил своим подчиненным связаться с российским руководством.

«Но, как я уже говорил, конкретных выходов на нас, российских представителей, еще не было», — сказал Ушаков.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что подготовка телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом пока не начиналась.

Новый президент США официально вступил в должность 20 января 2025 года. После церемонии инаугурации он встретился с журналистами в Белом доме и рассказал, что его беседа с российским коллегой может состояться уже «очень скоро».

В тот же день Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и готова к взаимодействию с нынешней американской администрацией.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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