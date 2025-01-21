В Кремле рассказали, началась ли подготовка телефонной беседы Путина и Трампа

Песков: РФ и США пока не начали подготовку телефонного разговора Путина и Трампа

Подготовка телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом еще не начиналась. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались у него, вышла ли новая администрация США на контакт с российским руководством и предложила ли начать подготовку к беседе глав двух государств.

«Пока нет», — сказал представитель Кремля.

20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».

В свою очередь, Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что российские власти никогда не отказывались от диалога с США и всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с этой страной. Также глава государства подчеркнул, что Москва открыта к взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее российский депутат дал совет Трампу, стремящемуся стать миротворцем.