В Кремле рассказали, началась ли подготовка телефонной беседы Путина и Трампа

Подготовка телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом еще не начиналась. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Журналисты поинтересовались у него, вышла ли новая администрация США на контакт с российским руководством и предложила ли начать подготовку к беседе глав двух государств.
«Пока нет», — сказал представитель Кремля.
20 января 2025 года Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации новый хозяин Белого дома встретился с журналистами и заявил, что его разговор с российским лидером может состояться уже «очень скоро».
В свою очередь, Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что российские власти никогда не отказывались от диалога с США и всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с этой страной. Также глава государства подчеркнул, что Москва открыта к взаимодействию с новой американской администрацией.
Ранее российский депутат дал совет Трампу, стремящемуся стать миротворцем.