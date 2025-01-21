Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Исламском джихаде» анонсировали освобождение нескольких израильских заложников

«Исламский джихад» намерен скоро освободить нескольких израильских заложников
close
Ahmed Zakot/Reuters

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) собирается в ближайшее время освободить нескольких израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Об этом заявил Абу Хамза, официальный представитель ее военного крыла — группировки «Сарая аль-Кудс», сообщает ТАСС.

По его словам, группировка соблюдает условия соглашения о прекращении огня и будет принимать участие в обмене пленными.

«В ближайшие дни мы в координации с [военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС] «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» освободим нескольких заложников, которые находятся в нашем распоряжении и подпадают под условия первого этапа сделки», — сказал Хамза.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

После этого Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

В США сообщали, что на следующей неделе ХАМАС освободит еще четырех заложников. Как заявляли в ХАМАС, второй раунд обмена между Израилем и движением состоится 25 января.

Ранее в МИД Израиля сообщили, что одна из освобожденных заложниц вернулась без пальцев.

Все новости на тему:
Война в Газе
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами