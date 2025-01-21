В «Исламском джихаде» анонсировали освобождение нескольких израильских заложников

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) собирается в ближайшее время освободить нескольких израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Об этом заявил Абу Хамза, официальный представитель ее военного крыла — группировки «Сарая аль-Кудс», сообщает ТАСС.

По его словам, группировка соблюдает условия соглашения о прекращении огня и будет принимать участие в обмене пленными.

«В ближайшие дни мы в координации с [военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС] «Бригадами Иззэддина аль-Кассама» освободим нескольких заложников, которые находятся в нашем распоряжении и подпадают под условия первого этапа сделки», — сказал Хамза.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

После этого Израиль освободил 90 палестинских заключенных. В первую партию попали 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

В США сообщали, что на следующей неделе ХАМАС освободит еще четырех заложников. Как заявляли в ХАМАС, второй раунд обмена между Израилем и движением состоится 25 января.

Ранее в МИД Израиля сообщили, что одна из освобожденных заложниц вернулась без пальцев.