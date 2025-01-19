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МИД Израиля сообщил, что одна из освобожденных заложниц вернулась без пальцев

МИД Израиля: одна из освобожденных ХАМАС заложниц лишилась двух пальцев руки
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МИД Израиля сообщил в Telegram-канале, что одна из трех заложниц, освобожденных палестинским движением ХАМАС, вернулась без пальцев на руке.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографию, на которой видны лица двух женщин. Одна из них машет в камеру, при этом ее левая рука перебинтована, а средний и безымянный пальцы отсутствуют.

«Эмили Дамари с мамой. Она потеряла два пальца, когда была ранена террористами ХАМАСа 7 октября», — говорится в посте МИД (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС. Для этого Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

19 января этого года в секторе вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее в Израиле министр подал в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС.

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