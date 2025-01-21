Премьер Индии направил личное послание Трампу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил личное послание президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность. Об этом сообщил телеканал India Today, сославшись на источники.

В материале говорится, что среди гостей на церемонии инаугурации нового американского лидера присутствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Именно он передал хозяину Белого дома письмо от Моди.

При этом содержание послания остается неизвестным.

Джайшанкар во время мероприятия в здании конгресса США сидел в первом ряду. Многие восприняли это как сигнал о желании индийского правительства поддерживать тесные связи с Трампом и его администрацией, подчеркнули журналисты.

Новый американский лидер официально вступил в должность 20 января 2025 года. В ходе церемонии инаугурации он заявил, что хочет стать «миротворцем и объединителем».

После завершения мероприятия Трамп встретился с журналистами в Белом доме. Тогда он сообщил о планах увидеться с президентом РФ Владимиром Путиным, как только будут организованы их переговоры.

Как писал американский корреспондент Джексон Хинкл, встреча глав двух государств могла бы состояться в Индии. По его словам, эта страна «находится между Западом и Востоком» и способна стать идеальным местом для переговоров.

Ранее в Кремле рассказали о планах российского лидера посетить Индию.