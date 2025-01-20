Трамп рассказал, кем станет на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своей инаугурации заявил, что будет «миротворцем и объединителем». Трансляцию мероприятия ведет портал C-Span.

По его словам, стремление к миру и единству станет главным принципом его работы на посту президента. Он добавил, что мощь США даст возможность «прекратить все войны», а также обеспечить в мире единство.

Трамп подчеркнул, что Вооруженные силы США сосредоточатся на своей основной задаче — защите страны от врагов.

Избранный американский президент добавил, что Вашингтон будет измерять успех не только победами в битвах, но и завершением войн, а возможно и тех войн, в которые США не придется вступать.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в Ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации президента США Дональда Трампа.

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