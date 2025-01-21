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Трамп рассказал о планах скорой встречи с Путиным

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для прекращения конфликта на Украине
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Marcos Brindicci/Reuters

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский политик заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, он планирует увидеться с президентом РФ, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить конфликт на Украине «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются.

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — заявил Трамп.

Будучи кандидатом в президенты США, политик обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов после вступления в должность, а теперь сказал, что у него есть еще полдня для достижения этой цели.

Накануне CNN передавал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным. Темой беседы станет урегулирование на Украине. Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к разговору, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.

Ранее Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.

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