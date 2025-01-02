Названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп

Журналист Хинкл: Путин и Трамп в будущем могли бы встретиться в Индии

Индия может стать той страной, где могла бы состояться встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Такое предположение в беседе с РИА Новости сделал американский журналист Джексон Хинкл.

«Думаю, Индия — это страна, находящаяся между Западом и Востоком, и там была бы идеальная возможность для всех собраться», — подчеркнул он.

В качестве примеров государств, где лидеры России и Соединенных Штатов, скорее всего, не смогли бы встретиться, Хинкл назвал Израиль и Турцию.

В конце декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская сторона слышит сигналы от команды избранного главы Белого дома Дональда Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога.

По словам министра, российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Лавров выразил надежду, что в администрации Трампа, включая будущего специального посланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.