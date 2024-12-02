В Кремле подтвердили планы по визиту Путина в Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам планирование Кремлем визита Владимира Путина в Индию.

«Могу подтвердить, что визит планируется и готовится. Мы ждем этого визита. Точных дат пока нет», — сказал Песков на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение индийских СМИ, что Путин может посетить Индию в начале следующего года.

2 декабря индийская телекомпания CNN-News18 со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова сообщила, что Москва получила приглашение от индийского премьера Нарендры Моди и «рассмотрит его положительно».

По его словам, предварительные даты визита президента России в Индию будут определены в начале 2025 года.

Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в конце октября на полях саммита БРИКС. В ходе нее премьер Индии заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с Путиным по поводу ситуации.

Ранее в МИД Украины рассказали о роли Индии в урегулировании конфликта.