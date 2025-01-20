Эрдоган обсудил с Фицо конфликт на Украине

Эрдоган заявил, что обсудил с Фицо конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы также обменялись мнениями о войне на Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что Словакия поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной.

«Мы пришли к согласию о необходимости скорейшего мира, чтобы конфликт не углублялся», — отметил он.

Источник в министерстве иностранных дел Турции заявила, что в готова выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по Украине.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.