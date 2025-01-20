Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган обсудил с Фицо конфликт на Украине

Эрдоган заявил, что обсудил с Фицо конфликт на Украине
close
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы также обменялись мнениями о войне на Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что Словакия поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной.

«Мы пришли к согласию о необходимости скорейшего мира, чтобы конфликт не углублялся», — отметил он.

Источник в министерстве иностранных дел Турции заявила, что в готова выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по Украине.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами