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В Словакии рассказали, о чем могут договориться Путин и Трамп по Украине

Вице-спикер Словакии: Путин и Трамп договорятся о военном нейтралитете Киева
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Susan Walsh/AP

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил ТАСС, что президент России Владимир Путин и его будущий коллега из США Дональд Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины.

Гашпар напомнил о словах словацкого премьера Роберта Фицо, который выступил против членства Украины в НАТО. По его словам, Братислава поддержит решения, предполагающие гарантии (в том числе безопасности) как для Москвы, так и для ЕС.

«Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — сказал вице-спикер.

Он добавил, что сам Трамп говорил о том, что украинский конфликт был спровоцирован некоторыми решениями конфликта.

16 января другой вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выразил мнение, что взаимодействие Путина и Трампа в 2025 году поможет урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Зеленский ответил на критику премьера Словакии.

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