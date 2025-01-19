Фицо заявил, что власти Словакии не поддержат отправку военных на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действующее правительство Словакии никогда не поддержит отправку своих военнослужащих на Украину. Его слова приводит портал Pravda.

«Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне», — сказал он.

Также он отметил, что словацкое правительство не отправит свои войска на Украину, чтобы они не оказались втянуты в конфликт с РФ.

19 января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что президент России Владимир Путин и его будущий коллега из США Дональд Трамп могут договориться о военном нейтралитете Украины. Гашпар напомнил о словах Фицо, который выступил против членства Украины в НАТО. По его словам, Братислава поддержит решения, предполагающие гарантии (в том числе безопасности) как для Москвы, так и для ЕС.

Ранее Зеленский ответил на критику премьера Словакии.