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Турция готова стать посредником в переговорах по Украине

МИД Турции: предложение Анкары о посредничестве по Украине «всегда на столе»
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Depositphotos

Турция готова выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил источник в министерстве иностранных дел Турции.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по Украине.

«Это наше предложение (о посредничестве) всегда на столе», — сказал собеседник агентства.

11 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжает «решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Он добавил, что Турция по-прежнему ведет переговоры с Россией и Украиной по судоходству в Черном море, а также пообещал поддержать все мирные инициативы, которые поспособствуют окончанию конфликта Москвы и Киева.

Кроме того, в МИД республики заявили, что страна готова принять переговоры по Украине с учетом формата и параметров, согласованных сторонами.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.

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