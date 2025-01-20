Путин обсудит с Совбезом ситуацию в чувствительных для РФ регионах

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности обсудить развитие ситуации в чувствительных для РФ регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник президент проводить совещание с членами Совбеза.

В прошлый раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 10 января. Тогда обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо Дня Победы на встрече обсуждались актуальные вопросы как внутренней, так и международной повестки дня.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности ООН. Как отметил Лавров, в настоящее время в этом органе представлены далеко не все страны, которые несут особую ответственность за положение дел на международной политической арене и в мировой экономике.

Ранее Путин прокомментировал предвыборную кампанию Трампа.