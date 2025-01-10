Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании Дня Победы

Президент России Владимир Путин провел первое в этом году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ», — говорится в сообщении.

В честь юбилея Победы в российских городах ожидаются более масштабные празднования, чем в прошлые годы.

В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут по всей России. На федеральном уровне запланировано более 170 мероприятий, включая военный парад на Красной площади 9 мая, прием президента, праздничный фейерверк, благоустройство воинских захоронений, поисковые работы и выставки архивных материалов.

Недавно Путин подписал указ, который позволяет гражданам бесплатно, без отчислений за авторские права, транслировать и исполнять военные песни из специального списка в День Победы в Великой Отечественной войне и в другие памятные даты.

Ранее сообщалось, что Лукашенко планирует отметить День Победы в 2025 году в Москве.