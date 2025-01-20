Путин прокомментировал предвыборную кампанию Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп претерпел жесточайшее давление перед выборами. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Перед этим Путин обсудил с Совбезом предстоящую инаугурацию Трампа и поздравил нового президента США с возвращением.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Еще одного мужчину, намеревавшегося выстрелить в Трампа, задержали возле гольф-клуба политика 15 сентября 2024 года.

Ранее Трамп поручил своей администрации организовать его телефонный разговор с Путиным после инаугурации.