Лавров оценил необходимость реформы Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 14 января провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы российских дипломатов в 2024 году. В том числе он высказался о текущем состоянии СБ ООН.

Как сказал Лавров, в настоящее время в этом органе представлены далеко не все страны, которые несут особую ответственность за положение дел на международной политической арене и в мировой экономике.

«Что касается реформы Совета Безопасности [ООН], то да, она нужна», — подчеркнул министр.

3 января постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что в 2025 году правительства разных стран планируют организовать новый раунд переговоров по поводу реформы СБ ООН. Однако, по словам дипломата, этот процесс очень сложный и требует кропотливой работы.

Также он обратил внимание, что различные государства вносят большое количество предложений относительно реформы. Однако некоторые из них «довольно наивные и непрактичные». В том числе это касается инициатив о предоставлении Германии и Японии статуса постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации, отметил Небензя.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.