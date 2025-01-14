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Лавров оценил необходимость реформы Совета Безопасности ООН

Лавров посчитал необходимым провести реформу Совета Безопасности ООН
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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 14 января провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы российских дипломатов в 2024 году. В том числе он высказался о текущем состоянии СБ ООН.

Как сказал Лавров, в настоящее время в этом органе представлены далеко не все страны, которые несут особую ответственность за положение дел на международной политической арене и в мировой экономике.

«Что касается реформы Совета Безопасности [ООН], то да, она нужна», — подчеркнул министр.

3 января постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что в 2025 году правительства разных стран планируют организовать новый раунд переговоров по поводу реформы СБ ООН. Однако, по словам дипломата, этот процесс очень сложный и требует кропотливой работы.

Также он обратил внимание, что различные государства вносят большое количество предложений относительно реформы. Однако некоторые из них «довольно наивные и непрактичные». В том числе это касается инициатив о предоставлении Германии и Японии статуса постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации, отметил Небензя.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.

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