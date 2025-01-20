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Глава МИД Армении посетит Москву с рабочим визитом

МИД Армении: Мирзоян встретится с Лавровым в Москве
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МИД РФ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит рабочий визит в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Армении.

По информации ведомства, Мирзоян прибудет в Москву 21 января. У дипломата запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после которой будет проведена их совместная пресс-конференция.

17 января премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов заявил, что в ходе беседы главы двух стран обсудили шаги Еревана в направлении Евросоюза.

15 января Пашинян заявил, что отношения Армении и России ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. В то же время премьер отметил, что контакты Армении и Евросоюза стали более тесными, чем когда-либо. Также он назвал США стратегическим партнером республики.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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