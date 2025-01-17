Пашинян разъяснил Путину ситуацию с отношениями Армении и ЕС

Пашинян обсудил с Путиным отношения Армении и Евросоюза и вопросы энергетики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным объяснил недавние шаги Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава армянского правительства и президент России обсудили вопросы углубления взаимодействия по интеграции. В основном речь шла об энергетической сфере. Стороны отметили выгоды от совместной работы в рамках ЕАЭС.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Пашиняна.

15 января Пашинян заявил, что отношения Армении и России ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. В то же время Пашинян отметил, что контакты Армении и Евросоюза стали более тесными, чем когда-либо. Также он назвал США стратегическим партнером республики.

Ранее сообщалось, что Россия частично спишет долг Армении за счет оплаченных поставок оружия.