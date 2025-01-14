Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Мирзоян и Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве Армении и США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Об этом сообщается на странице армянского МИД в соцсети Х.

«14 января министр иностранных дел Мирзоян и государственный секретарь Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США», — говорится в сообщении.

Церемония пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). Она будет транслироваться в прямом эфире Государственным департаментом США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ в феврале прошлого года. Он объяснил это тем, что договор безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах во время конфликта страны с Азербайджаном.

В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения фактически уже вышла из организации, а официально покинет ее после отмашки США.

Ранее в СВР заявили о негативном влиянии США на Армению.