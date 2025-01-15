Пашинян оценил отношения Армении и России

Отношения Армении и России ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. Мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета», — написал он в своем Telegram-канале.

В то же время Пашинян отметил, что контакты Армении и Евросоюза стали более тесными, чем когда-либо. Также он назвал США стратегическим партнером республики.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно.

До этого кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.