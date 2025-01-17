Путин и Пашинян обсудили сближение Армении с Западом

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном шаги Еревана в нправлении Евросоюза. Об этом в разговоре с URA.ru заявил завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов.

«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — сказал он.

Отмечается, что диалог произошел по инициативе Пашиняна. Было обсуждение в контексте декабрьского заседания Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество.

17 января премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

15 января Пашинян заявил, что отношения Армении и России ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. В то же время Пашинян отметил, что контакты Армении и Евросоюза стали более тесными, чем когда-либо. Также он назвал США стратегическим партнером республики.

Ранее Пашинян и Путин договорились о защите границы Армении с Ираном и Турцией.