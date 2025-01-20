Захарова уличила Зеленского во лжи про инаугурацию Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский заврался про поездку на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа, сказав, что не поедет туда, «потому что у него дома дела». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Ведь за 2024 год просроченный побывал более чем в 35 странах, и «домашние дела» его не смутили. Заврался», — заявила она.

По словам Захаровой, 2025 год только начался, а Зеленский уже успел побывать в Германии, Польше и Италии. Дипломат подчеркнула, что домашние дела не стали помехой при этих поездках. Она добавила, что украинский лидер трижды просил визита в США, но «ему отказали» и Зеленский «забыл уточнить» данный момент.

До этого сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон заявил, что Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию и каждый раз получал отказ, а «теперь ведет себя так, будто сам решил не ехать».

20 января телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.

Подробнее о том, чего можно ожидать после вступления Трампа в должность, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине.