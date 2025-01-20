CNN узнал о планах Трампа провести переговоры с Путиным после инаугурации

Избранный американский лидер Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, Трамп поручил организовать переговоры через несколько дней после инаугурации. В публикации отмечается, что темой обсуждения политиков станет окончание конфликта на Украине. Точная дата проведения разговора неизвестна.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию. Он также заявил о необходимости предоставить Украине «серьезные гарантии безопасности», которые будут полезны не только Европе, но и станут «сигналом для России».

До этого Трамп отметил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее Путин назвал условия для переговоров по Украине.