Доллар по 115 рублей. Чего ждать после инаугурации Трампа?

Президент США Дональд Трамп принимает присягу, в то время как его жена Мелания Трамп держит Библию, в день инаугурации президента в Вашингтоне, 20 января 2017 года

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа доллар подорожает. В моменте после события доллар может взлететь до 115 рублей, а курс рубля будет подвержен резким колебаниям, предупреждают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики. Они считают, что американская валюта будет достигать трехзначных значений большую часть 2025 года, в том числе на фоне торговой, налоговой и иммиграционной политики будущей администрации Белого дома. Покупать ли доллары — в нашем материале.

С 1 января 2025 года доллар подорожал к рублю на 1,18% или на 1,2 рубля. Курс американской валюты сейчас превышает 102 рубля. За весь 2024 год доллар прибавил 12 рублей или 13,4%, что можно считать резким подорожанием.

Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейший рост курса американской валюты к российской после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года . По их мнению, эта тенденция будет краткосрочной, и вслед за взлетом доллара последует снижение курса. Тем не менее стоит ожидать трехзначных значений доллара большую часть 2025 года, уверены эксперты.



Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что подорожание доллара после инаугурации продлится от двух недель до двух месяцев. Он не исключил взлетов доллара до 115 рублей, но в целом ожидает его курс в диапазоне 97–105 рублей в этом году.

Старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин допустил, что курс доллара составит 100–105 рублей после вступления Трампа в должность, а курс рубля будет подвержен заметным колебаниям. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев уверен, что средний курс доллара в 2025 году составит 101,5 рубля, а к декабрю американская валюта будет стоить 104,5 рубля.

«Инаугурация Трампа является рубежом, после которого ожидается существенное изменение экономической и финансовой политики США.

Основной целью нового кабинета является восстановление промышленного потенциала государства, его реального сектора, для чего предполагается введение стимулирующих мер для внутренних производителей, а также корректировка существующих таможенных барьеров», — пояснил доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин назвал влияние инаугурации Трампа и его первых рабочих дней умеренно негативным для рубля.

«Новоизбранный президент, вероятно, введет торговые пошлины в 10% для всего импорта в США, что может усилить инфляционное давление в Америке и заставить Федеральную резервную систему приостановить смягчение денежно-кредитной политики. Основная неопределенность заключается в том, каким образом и как быстро будут реагировать страны на вводимые Трампом пошлины. Если Мексика, Канада и Китай решат ответить встречными пошлинами — может случиться цикл эскалации, который приведет к более существенному росту цен и более медленному смягчению процентных ставок в США. Доллар при таком раскладе будет укрепляться к мировым валютам и к рублю в частности», — пояснил Кулагин.

Планы Трампа

Трамп заявлял, что в первый день своего президентства введет новые тарифы на товары из Китая, Мексики и Канады, чтобы заставить эти страны бороться с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

«Мы введем дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая поверх уже существующих, пока они не начнут бороться с контрабандой фентанила», — отметил он.

Также Трамп пообещал подписать указ о 25-процентных тарифах на импорт из Мексики и Канады сразу после инаугурации 20 января 2025 года.

Эти меры могут обострить отношения с основными торговыми партнерами США, на которые приходится около 40% импорта, или $3,2 трлн в год. Тарифы, по сути являющиеся налогом на импорт, могут также привести к росту цен для американцев.

Что собирается сделать администрация Трампа Торговая политика



• Введение универсальных тарифов. Планируется введение 10%-ного тарифа на все импортируемые товары, с повышением до 60% для продукции из Китая. Эти меры направлены на защиту американской промышленности и рабочих мест, но могут привести к росту цен для потребителей и вызвать ответные меры со стороны торговых партнеров.



Налоговая политика



• Снижение корпоративного налога. Предполагается уменьшение ставки корпоративного налога с 21 до 15% для компаний, производящих продукцию в США. Кроме того, планируется освобождение от налогообложения доходов от чаевых и социальных выплат, что, по мнению администрации, должно стимулировать экономический рост и поддержать американских рабочих.



Иммиграционная политика



• Ужесточение мер против нелегальной иммиграции. Администрация Трампа намерена восстановить действие Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяет ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. План также включает использование местных правоохранительных органов для помощи в миграционных операциях, продолжение строительства стены на границе и новые ограничения на предоставление убежища.



Эти инициативы отражают стремление администрации Трампа усилить протекционистские меры в экономике и ужесточить иммиграционную политику, что может иметь значительные последствия как для внутренней, так и для международной обстановки.

«Замыслы Трампа в части торговой, фискальной и иммиграционной политики несут в себе проинфляционные риски, что может значить более долгий период высоких процентных ставок в США, а это залог того, что глобально доллар вряд ли ослабит свою хватку в 2025 году. В то же время в случае снижения глобальных геополитических рисков доллар как защитный актив может потерять часть позиций на мировой арене», — отметил Шепелев.

По словам экспертов, краткосрочно на курс «доллар — рубль» могут влиять геополитический фон, январский налоговый период в России, динамика индекса доллара на мировом финансовом рынке. При этом обычно сильные показатели платежного баланса России в конце зимы — начале весны в 2025 году могут меньше помогать нацвалюте из-за потенциального негативного эффекта от введенных 15 января санкций против отечественного нефтяного экспорта. ⁠

Покупать ли доллар

Экономисты и аналитики сошлись во мнении, что россиянам имеет смысл покупать доллары, если в этой валюте в ближайшее время планируются траты.

«Покупать доллар стоит скорее в том случае, если планируются расходы в данной валюте в ближайшей перспективе. Например, по причине отдыха за границей, где валюта в ходу. Рассматривать же доллар, как инструмент диверсификации валютного портфеля, тоже можно, но это высокорисковое вложение.

Риски связаны как с возможным колебанием курса, так и с ограничением хождения фиатной валюты за пределами США», — сказал Гордиенко.

Шепелев уверен, что «токсичность» американской валюты, как и евро, для россиян никуда не денется, поэтому предпочтение при валютной диверсификации разумно по-прежнему отдавать дружественному юаню и юаневым инструментам (вкладам, облигациям российских компаний в китайской валюте). Щербаченко назвал привлекательными юани и дирхамы, призвав не вкладывать все сбережения только в одну иностранную валюту. По мнению экономиста, 30% сбережений нужно положить на рублевый вклад, 30% — оставить в рублях и 30% — инвестировать в покупку дружественных валют.