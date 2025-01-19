Сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон заявил в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что украинский президент Владимир Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию.

По словам Бэррона Трампа, каждый раз Зеленский получал отказ.

«Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — поделился Бэррон.

До этого профессор Джон Миршаймер сообщал, что конфликт на Украине может обернуться катастрофическими последствиями для будущего президента США Дональда Трампа, если он не сможет заключить мирное соглашение.

По мнению Миршаймера, у Трампа есть лишь два варианта развития событий: продолжить конфликт, который проиграют и Киев, и Запад, или же выполнить все требования Москвы и заключить мирное соглашение. Профессор подчеркнул, что Запад обязан согласиться на условия Москвы, поскольку Киев не победит на поле боя.

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.