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Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине

Дубинский: Зеленский стал препятствием для урегулирования конфликта
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Yves Herman/Reuters

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил своем в Telegram-канале, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента, поскольку является препятствием для урегулирования конфликта на Украине.

«Очевидно, что Зеленскому придется уйти. Как я и говорил, он становится единственным препятствием для договоренности между сверхдержавами», — указал парламентарий.

Дубинский добавил, что попытки Зеленского искать поддержку в странах Европейского союза являются грубой ошибкой, поскольку у каждой из них «абсолютно разные интересы». По мнению депутата, в случае, если украинский президент продолжит доводить ситуацию до крайности, то Украина действительно рискует потерять государственность.

Дубинский также заявлял, что Зеленский предпринимает попытки найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации и планы призывать на фронт подростков. По словам депутата, президент ищет возможность «скормить» эту идею украинскому народу.

Полномочия Зеленского, как президента Украины, истекли 20 мая прошлого года. Однако проводить новые выборы в стране не стали из-за военного положения.

Ранее Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию Трампа.

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