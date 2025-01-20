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В США заявили о планах Трампа приравнять наркокартели к террористам

Fox News: Трамп намерен объявить наркокартели террористическими организациями
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Alex Brandon/AP

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп намерен в первый день своего президентского срока объявить различные наркокартели террористическими организациями. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По словам источника, политик намерен «полностью искоренить» присутствие картелей. Для выполнения этой задачи, в частности, Трамп собирается создать целевые группы по защите внутренней безопасности с участием сотрудников ФБР, ICE, CEA и других агентств, утверждает канал.

«Трамп также распорядится о признании картелей иностранными террористическими организациями, что, по словам чиновника, откроет новые возможности для выполнения миссии Трампа по обеспечению внутренней безопасности», — говорится в материале.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее Трамп пообещал «остановить вторжение» в США.

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