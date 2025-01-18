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Сирия запретила импорт товаров из России

Al Araby: Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана
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Omar Sanadiki/Reuters

Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран. Об этом пишет Al Araby со ссылкой на министерство финансов.

«Министерство финансов Сирии объявило в пятницу о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию», — говорится в сообщении сирийского минфина.

Издание добавляет, что товары из указанных стран будут конфисковываться. Отмечается, что запрет на израильские товары существует уже несколько лет.

До этого сообщалось, что новые сирийские власти обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) с просьбой о помощи в восстановлении страны. С аналогичной просьбой Сирия также обратилась к государствам — членам БРИКС.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее политолог назвал главную цель американцев в Сирии.

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