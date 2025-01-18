Сирия призвала Лигу арабских государств помочь с восстановлением страны

Новые сирийские власти обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) с просьбой о помощи в восстановлении страны. Об этом сообщил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани после встречи с делегацией ЛАГ, возглавляемой помощником генерального секретаря Хусамом Заки, которая посетила Дамаск, пишет ТАСС.

Особое внимание министр акцентировал на важности поддержки в области энергетики и инфраструктуры.

«Мы призываем наших арабских братьев внести свой вклад в усилия по восстановлению, особенно в сферах энергетики и инфраструктуры», — сказал он.

В декабре Сирия призвала страны БРИКС помочь Дамаску в восстановлении страны после падения режима экс-президента республики Башара Асада.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа поможет Сирии в ее восстановлении. По словам политика, обеспечить это — важнейшая задача нового руководства страны. Он пообещал сотрудничать с сирийскими властями на этой основе и оказать помощь в восстановлении.

Ранее Путин высказался о будущем Сирии.