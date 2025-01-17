Политолог назвал главную цель американцев в Сирии

Главная мечта США и их союзников — окончательно выдавить Россию из Сирии, поэтому на Западе трактуют происходящее в стране как поражение Москвы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт считает, что цель американцев — оставить РФ без военных баз на территории Сирии, в частности в Хмеймиме и Тартусе. Последняя, по его словам, — самая важная, поскольку является опорной точкой российского флота в Средиземном море.

«Будут давить на нынешнее правительство Сирии, обещая им всякие привилегии за то, что они не будут поддерживать отношения с Россией», — прогнозирует политолог.

Он также отметил, что на Западе считают, что главная забота России — это Украина, поэтому позволяют себе действовать более агрессивно на других направлениях.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее стало известно, как США могут «помочь» Сирии.