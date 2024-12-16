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Сирия призвала БРИКС помочь стране в восстановлении

Сирийский политик Аллуш: Сирия призывает БРИКС помочь ей в восстановлении

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Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сирия призывает страны БРИКС помочь Дамаску в восстановлении страны после падения режима экс-президента республики Башара Асада. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Мы призываем страны БРИКС помочь сирийскому народу в восстановлении», — подчеркнул он.

БРИКС, по мнению Аллуша, является объединением государств с сильной экономикой.

16 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что БРИКС рассмотрит заявку Сирии на вступление в объединение, если новые сирийские власти ее подтвердят.

БРИКС серьезнейшим образом рассматривает заявки всех стран, и Сирия «не исключение», подчеркнул замглавы МИД РФ.

По итогам саммита БРИКС в Казани в октябре 13 государств получили статус стран — партнеров объединения: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что еще две страны станут партнерами БРИКС.

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