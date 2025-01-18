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Подполье сообщило о подготовке Украиной провокаций на выборах в Белоруссии

Лебедев: украинских студентов хотят использовать для провокаций в Белоруссии
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Виктор Толочко/РИА Новости

Украинских студентов хотят использовать для провокаций на выборах в Белоруссии. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Киево-Могилянская академия), преподы связались с местным активом из малолеток», — сказал он.

По словам Лебедева, задача для украинских студентов простая — найти единомышленников из России, готовых за деньги устраивать беспорядки в Белоруссии в день выборов.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящие президентские выборы в Белоруссии будут несвободными и несправедливыми. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ответил на критику, заявив, что американцы натянули на себя корону, которую им никто не давал.

Ранее Лукашенко ответил, почему не участвует в предвыборных дебатах.

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