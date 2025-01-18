Маск запостил предвыборный лозунг Алисы Вайдель из АдГ

Предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X лозунг кандидата на пост канцлера ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель «Сделаем Европу вновь великой!».

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики Евросоюза и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежное организация партии была признана в Германии экстремистской.

До этого Илон Маск стал вторым в списке угроз для демократии в Германии.

В декабре Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место» после его слов о поддержке АдГ.

После этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что Маск вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран.

Ранее в Германии назвали лучом надежды внимание Маска к партии АдГ.